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溫傑:：阿里巴巴 (09988)短線或有反彈，惟回落至65元、66元才吼入

20/11/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股兩連挫，恒指上周五（17日）再跌378點，兩日累失625點，回吐是為了「走更遠的路」？恒生指數公司宣布理想汽車(02015)及藥明康德(02359)獲納入恒生指數成份股，染藍為祝福還是魔咒？阿里巴巴(09988)業務分拆有變數，股價急插一成，成為拖累大市元兇，亦是上周五最大成交額港股。阿里擱置上市影響有幾大？股價來到此水平，為「9折」入貨時機？小米(01810)即將在今日（20日）公布季度業績，不過股價總結全周幾乎係原地踏步，17元遇上明顯阻力。市場預期小米非國際財務報告準則計量經調整淨利潤按年大升9成至1.6倍，資金仍然選擇績前離場，原因何在？藥明合聯(02268)上日首掛即報捷，盤中高見29.25元，收市28元仍較招股價20.6元高出近36％，表現亮眼。惟現時市況仍然不明，藥明合聯能否繼續上試高位？業務具獨特性，但現時高追又是否可取？

 


 

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