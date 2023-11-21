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黃瑋傑：港股由下行轉為橫行，恒指突破島型頂後走勢正逐步改善

21/11/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（20日）靠人民幣回勇撐市，最多升過334點收市仍升323點，收報17778點，成交企穩千億門欖之上。惟北水趁升市走貨，上日走錢逾61億，主要沽與指數相關ETF。內地經濟未明顯恢復下，市場跟北水沽貨風險高？恒指年初至上日已累跌近12％，若跌勢持續至年底，則將見史上首次連跌四年的弱勢！港股今年餘下時間難扭跌勢？小米(01810)上季收入按年僅錄0.6％升幅，但成功扭虧為盈賺逾48億元人民幣，經調整純利近60億元人民幣，毛利率亦升至22.7％的上市新高；在環球手機需求未恢復下，這份業績算亮眼？集團CFO預計，今季整體手機出貨量增長按年轉正，對明年表現積極樂觀，但在內地民眾消費降級影響，「需求」又能否成功轉化為「消費力」？另外集團澄清並沒為小米新車設生產目標，屬「出口術」或是「計錯數」？另外，黃師傅亦會跟進今日（21日）收市後放榜的百度(09888)業績，究竟百度會度成為AI戰場上下一受靶者？

 


 

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