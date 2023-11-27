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阮子曦：恒指要突破上落市格局，需企穩18200點

27/11/2023

嘉賓：華富建業證券投資策略聯席總監 阮子曦

 

　　港股上周五（24日）低開後反覆向下，跌幅一度擴大至逾360點，最終以近全日低位收市，再次失守10天線（約17690點）及50天線（約17591點），大市成交只有約880億。恒指近期每次反彈都遭走貨獲利，在缺乏新資金支持下，要突破難上加難？比亞迪(01211)跌逾半成，消息面上公司雖然宣布出產，旗下第600萬輛新能源車在鄭州工廠下線，不過同時市傳為追趕年底銷售目標，將擴大本月以來促銷，據報減價包含多款王朝系列車型，折扣最多可去到15000元，雖然比亞迪回應指，多款車型並非官方減價，年底車企勢要掀起減價戰，但對比亞迪的毛利率影響有限？應該趁低吸納嗎？美團(03690)將於周二（28日） 公布第三季業績，預料非國際財務報告準則，經調整溢利介乎48.2億至56.9億人民幣，按年增加36%至61%，淨利潤按年增長最多1.8倍，餐飲外賣收入料可符合市場預期？不過面對競爭大的到店業務，美團可否突圍而出？

 


 

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