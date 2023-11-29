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黃偉豪：恒指或試17100點支持，惟再往下空間不大

29/11/2023

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

 

　　港股期指結算前夕繼續向下，上日（28日）最多跌逾200點，低位險守17300點水平，收市跌幅稍為收窄至170點，報17354點，大市成交仍不足千億。恒指三連跌兼三連陰，早前上升通道會否被破壞？之前市場認為恒指年底走勢會有好轉，惟現時年底前突破萬八關機會大減？缺乏新資金仍是港股最大問題，即使政府減印花稅，但未見成交明顯增多，港交所(00388)短期前景相對審慎？若然明年息口回落，市場氣氛轉好，有機會帶動大市同港交所反彈？如沒有持貨，現時買入值搏率可觀嗎？美團(03690)第三季經調整純利57.27億元，按年增62.4％，純利按年更大增1.9倍，大部分都符合預期，但數3亮麗只因去年基數低？按季比較部份業務更加要倒退，美團績前已見明顯沽壓，上日最多急插逾7％逼近百元大關，兼創逾3年新低，績後美股ADR亦急插6％。即使宣布回購10億美元股份，都難挽回股民信心？

 


 

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