溫鋼城：近十年12月跌多升少，恒指不排除回補16138-16829裂口

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

美國10月核心PCE物價指數符合市場預期，根據利率期貨顯示，明年3月美國減息機會增加至四成，數據對美國息口走向以及美股走勢有何啟示？內地11月官方PMI數據未如理想，反映經濟復常之路仍然漫長？港股進一步尋底機會大？據報吉利汽車(00175)旗下極氪已暫時擱置美國IPO計劃，對股價的負面影響有多大？上日電力股炒上，主要因板塊輪動抑或與兩部制電價即將實施有關？電力股仍有水位嗎?大行對嗶哩嗶哩(09626)看法有分歧，集團全年營收只得預期下限，反映不論係遊戲同廣告業務表現仍然落後？作為競爭對手的快手(01024)反而有運行？





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