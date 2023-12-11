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溫傑：恒指萬六點有支持，本周最樂觀或重返16800點水平

11/12/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國上周五（8日）公布11月非農就業數據，全線超預期。非農就業人口由15萬勁升至19.9萬，高於預期的18萬同時，美國失業率從3.9％意外跌至3.7％，見7月以來最低。市場減息機會降溫，帶動美債美匯及油價彈急，金價則跳水約1％。外匯及商品市場即市反應之大，又會否將波幅傳導至亞洲股市？港股仍無起色，現時究竟正築底或靜候年內「最後一跌」？中央政治局會議上周五召開，強調明年要擴內需、穩外資、防風險但未具體提及房地產市場或樓市政策，比比跟大家逐一拆解會議重點！

 


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