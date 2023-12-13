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熊麗萍：若經濟數據遜預期，或進一步推低恒指下穿萬六關

13/12/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國11月消費物價指數（CPI）按年升3.1％，符預期，前值為3.2％，按月微升0.1％，市場原預期持平。核心消費物價指數（核心CPI）按年則升4％，符預期，按月升0.3％，同樣符預期。美聯儲局再次推遲最快減息預期，由明年3月延至5月。減息預期雖推遲仍無阻美股續升，但美國11月財赤急增26％、見歷年同月新高，過分熾熱的市場氣氛會是明年美股的大幅回調的先兆？內地中央經濟會議延續上周中央政治局會議的總基調，提出明年堅持穩中求進、以進促穩、先立後破；以上重點又能成功穩著市場信心嗎？路透引述消息人士指，內地明年經濟增長目標將設定在5％左右，即與今年目標持平，維持保守預測反映本年度內地經濟發展僅原地踏步？網信辦再次出手整治短片平台，但對相關股份影響有限？內地碳酸鋰價格未止跌，連帶鋰電雙雄股價已受壓一段時間；預料明年行業仍難改供過於求情況？業務範疇較廣的贛鋒鋰業(01772)韌性較強？

 


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