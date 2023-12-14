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林家亨：美國加息周期已完，港股萬六點附近值搏率高

14/12/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局一連兩日議息後，宣布維持利率不變，會後聲明表示，過去一年通脹放緩但仍然偏高，利率點陣圖就預計，明年將會減息3次、合共0.75厘，主席鮑威爾指，不希望排除繼續加息的可能性。今年最後一次會議連續第三次按兵不動，幾乎可以肯定加息周期已經結束？不過港股始終受內地經濟表現影響，中央經濟工作會議後，未見有實質措施推出，上日（13日）又嘔返前日反彈大部分升幅，收市跌145點，低位更加穿過16200點水平，政策未見利好，周五（15日）又將公布三頭馬車數據，如果又差過市場預期，大市可能連萬六都不保？新能源車股繼續是沽壓重災區，雖然理想汽車(02015)11月銷量4.18萬輛，提前達成全年30萬輛銷售目標，今個月將會挑戰月銷五萬輛嘅目標，但股價未見有太大起色，始終大市咁弱，紛紛終會被拖累埋一份？無貨與其趁低吸納，反而按兵不動較好？雖然有新車推出，但年底車企價格戰打得激烈，理想要突破五萬輛目標，難度大嗎？

 


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