潘鐵珊：料恒指在期指結算日繼續拉鋸，年底應可見16800點

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

期結前夕，恒指高開後反覆向上，升幅曾擴大至逾300點，高見16673點。距離今年完結，只餘兩個交易日，如無意外，恒指將會連跌第四年，以現估值約7.8倍計，明年再下跌空間有限？上周五（22日）傳中央有意再加強手遊行業監管，重磅科網遊戲股騰訊(00700)、網易(09999)繼上周五急跌後，今日（28日）雙雙反彈，上周五屬跌得過大？監管相關負面因素已完全反映在股價上？蔚來(09866)發布全新旗艦房車ET9，預售價約80萬元人民幣，今次新車定位高端市場，不過高端市場競爭對手，除有Tesla及寶馬得外國車企外，還有新勢力理想(02015)，激烈競爭下今次推出車款，可否對銷售有明顯提振作用？





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