黃偉豪：恒指若企穩50天線上望18000點，16700點為短期支持位
02/01/2024
嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪
內地12月製造業PMI連續三個月陷收縮區間，加上新訂單指數按月下跌，反映內地需求不足？變相加快人行減息時間表？總結2023年，恒指全年蒸發2734點，已連跌四年，按月計亦罕有連跌五個月，港股會否出現「1月行情」？比亞迪(01211)12月交付量按月增長13%，全年交付量達300萬輛以上，能達成全年目標屬意料之外？阿里巴巴(09988)實施「二選一」壟斷行為成立，須向京東集團(09618)賠償10億元人民幣，對雙方的股價影響有多大？
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