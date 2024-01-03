  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：港股短線續區間上落，未重返萬七關仍難言轉好

03/01/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　受人民幣走弱拖累，港股2024年首個交易日高開低收，一度挫逾300點，50天線（現處17088）得而復失，險守10天線（現處16700）收市。指數同時反彈至保歷加通道中軸（即20天線）水平，反映現階段市場信心開始逐步恢復，現時是否買貨好時機？展望2024年，港股雖然開門「見紅」，但外圍環境有改善跡象，美國今年很大機會開始減息，有利製造更大空間給予內地放鬆貨幣政策，同時利好人民幣走勢，港股最壞時刻有望已過？螞蟻集團旗下的支付寶變更為無實際控制人，即代表阿里巴巴(09988)創辦人馬雲退出其控制權，市場相信為螞蟻重啟IPO再向前行一大步，不過螞蟻估值不斷縮水且馬雲退出令螞蟻變相群龍無首，即使再上市對阿里股價利好作用有限？消息對公司後續經營有何影響？各大中資電動車元旦日公布12月份及2023年全年交付或銷售成績表，不過上日（2日）全線電動車股走弱，皆因擔心今年保持不了高增長？一旦汽車市場接近飽和，那家車企會首當其衝？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他騰訊/網易相關新聞：
網遊新規出現轉機，騰訊網易連日逆市造好可吼？
網易遊戲：全線產品將增設未成年人模式，首批34款產品完成部署
《Ａ股焦點》傳有高官因網遊新規草案事件被免職，遊戲股拉升
《中國監管》網遊新規見轉機，黨媒籲當局避免影響平台企業經營
《中國監管》內媒社評：政府應謹慎出台收縮性抑制性政策
《中國監管》中宣部出版局局長傳遭免職，涉網遊監管新規

 

其他蘋果概念股相關新聞：
蘋果遭巴克萊降級，舜宇瑞聲受累急挫可趁機吸？
《華為動向》機構：鴻蒙系統今年將成中國第二大智能手機操作系統
恒指半日跌２０５點報１６５８３，京東健康挫逾５％，京東跌４％
【外圍經濟】巴克萊下調蘋果評級，不看好iPhone需求前景
《Ａ股焦點》MR概念股調整，雙象股份一字跌停

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

00658

中國高速傳動

--

異動股

01910

新秀麗

--

異動股

03939

萬國國際礦業

--

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 38,989.83
    -97.55 (-0.250%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,130.95
    -6.13 (-0.119%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,207.51
    -67.43 (-0.414%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.892
變動率︰+2.774%
較港股︰--
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升20.892
變動率︰+2.279%
較港股︰--
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌34.350
變動率︰-3.197%
較港股︰--
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌10.989
變動率︰-4.078%
較港股︰--
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌6.400
變動率︰-4.620%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.640
變動率︰-4.712%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌21.880
變動率︰-4.870%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌13.420
變動率︰-9.447%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰升20.450
變動率︰+13.548%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升229.150
變動率︰+11.362%
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升45.610
變動率︰+4.085%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌188.140
變動率︰-7.156%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:45 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：05/03/2024 07:25
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 04/03/2024 18:45 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00658 中國高速傳動
  • 1.160
  • 01910 新秀麗
  • 29.400
  • 03939 萬國國際礦業
  • 6.000
  • 08285 森浩集團
  • 0.028
  • 02511 君聖泰醫藥－Ｂ
  • 9.090
股份推介
  • 01038 長江基建集團
  • 46.150
  • 目標︰$50.00
  • 00257 光大環境
  • 2.890
  • 目標︰$3.50
  • 00522 ASMPT
  • 95.550
  • 目標︰--
  • 09987 百勝中國
  • 333.000
  • 目標︰$380.00
  • 02005 石四藥集團
  • 4.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 72.100
  • 00700 騰訊控股
  • 276.200
  • 00005 滙豐控股
  • 60.650
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.500
  • 00001 長和
  • 39.600
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 2.790
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 8.770
  • 目標︰--
  • 02400 心動公司
  • 15.160
  • 目標︰$17.50
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2024 16:41  《盤後部署》恒指兩會期間缺乏方向，美圖展升浪目標3.5元

04/03/2024 12:55  【兩會焦點】本屆人大會議閉幕後不舉行總理記者會，包括未來幾年

04/03/2024 12:51  【兩會焦點】婁勤儉：全國人大圍繞改革抓立法，落實金融體制改革

04/03/2024 17:11  【兩會焦點】黃志祥指撤辣對樓市正面，鄭志剛料帶動交投四至五成

04/03/2024 17:55  【內房困局】碧桂園：將結合境外重組進度考慮向高院申請認可令

04/03/2024 18:04  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買美團沽理想汽車

04/03/2024 08:41  【大行炒Ｄ乜】星展降港交所至持有，多行下調百威亞太目標價

01/03/2024 10:36  《嚟緊炒Ｄ乜》新地受惠樓市全面撤辣，中線目標價９５銀

04/03/2024 16:49  《財資快訊》美電軟報７﹒８２６６，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升 新文章
人氣文章

新聞>中國故事

內地新聞| 內媒揭濟南有銀行櫃台員工被迫追績效，貼錢招存款新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推4個月4.6厘全城最高，匯立6個月4.5厘新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

Google Gemma｜GPT-4閉源惹議！Google推開源模型Gemma，為AI競爭添新變數，扭轉OpenAI獨大局面？
人氣文章

娛樂情報

港姐蘇可欣8年苦無發揮宣布離開TVB！重操故業再做空姐：冇唔捨得啦
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

九運2024｜時尚界以火辣極端風格迎接九運？烈焰红唇、金飾鑽石是源於對現實極端逃避？還是顛覆沉悶時尚？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

從《命中注定我愛你》到《周處除三害》、《怒潮》，阮經天如何從「偶像劇天王」蛻變到「狂人影帝」？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

不懂浪漫的前度，在新歡面前變成儀式感滿滿！「差別待遇」就是代表他不夠愛你嗎？
人氣文章

ChatENT．月巴氏

以甜茶的名字，Timothée Chalamet做了不只甜到漏的事
健康好人生 Health Channel
人氣文章
節日聚餐後讓飲食重回正軌
人氣文章
壽而康（二）
人氣文章
港女出風癩後喉嚨常異物感！連飲水都吞嚥困難！屢求醫食藥無改善，懷疑患上這一種病
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/03/2024 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事04/03/2024
神州經脈 | 全國人大會期7天，總理記者會不舉行，A場三連升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金