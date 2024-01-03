熊麗萍：港股短線續區間上落，未重返萬七關仍難言轉好

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

受人民幣走弱拖累，港股2024年首個交易日高開低收，一度挫逾300點，50天線（現處17088）得而復失，險守10天線（現處16700）收市。指數同時反彈至保歷加通道中軸（即20天線）水平，反映現階段市場信心開始逐步恢復，現時是否買貨好時機？展望2024年，港股雖然開門「見紅」，但外圍環境有改善跡象，美國今年很大機會開始減息，有利製造更大空間給予內地放鬆貨幣政策，同時利好人民幣走勢，港股最壞時刻有望已過？螞蟻集團旗下的支付寶變更為無實際控制人，即代表阿里巴巴(09988)創辦人馬雲退出其控制權，市場相信為螞蟻重啟IPO再向前行一大步，不過螞蟻估值不斷縮水且馬雲退出令螞蟻變相群龍無首，即使再上市對阿里股價利好作用有限？消息對公司後續經營有何影響？各大中資電動車元旦日公布12月份及2023年全年交付或銷售成績表，不過上日（2日）全線電動車股走弱，皆因擔心今年保持不了高增長？一旦汽車市場接近飽和，那家車企會首當其衝？





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