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林家亨料美國3月始減息屬過早，本港或不跟貼美國減息進程

04/01/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　聯儲局12月議息紀錄顯示官員對減息時機態度謹慎，刺激美國十年期國債近三周以來首次盤中突破4％後回穩；至於美匯則四連漲至近三周高位，拖累離岸人民幣（CNH）盤中跌超200點失守7.17。內地經濟數據疲弱同時，外圍中東局勢轉趨緊張，港股難覓靠山唯有自求多福？內地新能源車企全數已公布去年第四季及全年交付量數據，僅得三家車企達全年交付量目標，其成功之道在於「減」？行業今年仍需面對價格戰威脅？龍頭比亞迪(01211)又有條件爭贏車銷「世一」嗎？至於被大行唱淡的蘋果(AAPL)新品，仍有周邊商品及服務支撐，前景無需過分悲觀？惟人工智能（AI）發展進度緩慢，反為業務前景一大痛點？同被大行唱淡的本地樓市，即使有港府力推谷樓市政策，短線亦難望見曙光？

 


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