溫傑：港股留意四大因素，16000-17000區間上落格局不改

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國十年債息重回4厘樓上，加上A股走弱，踏入2024年港股仍無起色，首周出現四連跌，10天（現處16690點）、20天線（16559點）相繼失守，全周累跌512點。美國最新就業數據好過預期，令投資者預期聯儲局可能在今年較後時間才減息，減息憧憬有阻滯，港股弱勢難見底？值得留意的是保歷加通道的寬闊度再度收窄，可能再度迎來單邊跌市？再向下支持位睇幾多？機管局發行50億4.25厘零售債券，入場費1萬元，息率4.25厘但仍未及綠債和銀債，是否弱市投資之選？國家醫保局再約談內地藥企傾降價，要求大劈掛網價格一半且保證穩定供應，醫藥股上日（5日）齊齊跳水。不過聯儲局今年進入減息周期，對高BETA股如生物科技板塊有利，股價現時低殘仍值博嗎？

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