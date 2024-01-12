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溫鋼城：恒指首級阻力位16500點，留意本月底恒大清盤聆訊

12/01/2024

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　隔晚（11日）美國公布12月通脹數據，消費者物價指數(CPI)按年及按月升幅都較預期為高，反映通脹增長加快，或令美國考慮延遲減息？三月減息預期落空，美股三大指數受壓，另一邊廂，比特幣一度抽高至4.87萬美元，資金或加快流出股市？內地即將公布12月CPI，料連續第三個月負增長，反映通縮情況頑固？紅海局勢緊張，全球航運巨頭馬士基指，重啟紅海航道或需時數月，航運股即將迎來升勢？藥明生物(02269)管理層對今年業務前景轉趨樂觀，同系股份升幅不俗，如何選擇相關股份？

 


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