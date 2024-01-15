溫傑：港股仍未走出區間，料於15800點至17000點上落

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑





美國12月生產物價指數（PPI）按月連續三個月下跌0.1％，市場原本預料升0.1％；按年升幅擴大至1％，不過升幅較市場預期的1.3％少。而核心PPI按月出乎市場意料繼續持平，按年升幅放緩至1.8％，是2020年底以來最少升幅，反映美國通脹減弱。然而市場對美國減息時間表及次數取態不一，如何解讀美國最新經濟數據釋出的訊號？本周外圍數據多多，對積弱多時的港股而言，任數據好壞都難改自身弱勢？台灣大選結果出爐，對或成台股新一輪升勢催化劑？出現「謝票行情」的機會大嗎？台股的投資價值何在？今年同為比特幣減半（halving）年，適逢比特幣現貨ETF獲批，今年是投資比特幣(BTC)的好時機？反觀內地新能源車行業哀嘆聲不斷，龍頭特斯拉(TSLA)再於內地市場減價迎戰，同業其他車企除以「財彈」應戰﹑還需「升級」防守？行業格價戰已變成生還戰？

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