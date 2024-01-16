黃瑋傑：港股目前傾向營造下跌旗形，或跌穿萬六關甚至失守前底15972點

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑





人民銀行續作9950億元人仔一年期MLF，不過利率出乎預期持平於2.5厘，連續5個月保持不變，似乎對周六（20日）下調LPR利率難有太大憧憬？港股方面，微跌28點收市，目前萬六點暫有支持？周三（17日）出爐的內地三頭馬車數據，會如何左右大市去向？百度(09888)上日（15日）股價最多跌一成二，更一度失守紅底，據報有內地解放軍相關的研究室已與百度文心模型合作，市場憂慮百度會成為美國潛在制裁對象，百度昨晚出公告再度否認，指未與任何機構進行任何業務合作或提供任何定製服務，股價上日屬跌過龍？內地電動車股繼續受壓，皆因Tesla在內地又減價，一眾車企都要隨之減價，包括理想(02015)旗下L7、L8及L9全系推出年初優惠活動，減價範圍在3.5萬元至3.8萬元人民幣，提前開始產品更新過渡，對理想毛利率影響有多大？不過其他車企、特別係賣一架蝕一架的蔚來(09866)，以及仍虧損中的零跑(09863)，還有本錢和技術與龍頭鬥燒錢嗎？

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