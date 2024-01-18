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林家亨: 港股市弱可炒波幅，保歷加通道底買入、中線沽

18/01/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股上日（17日）愈跌愈深兼連失多個重要支持位！早段低開101點，其後內地公布重磅三頭馬車及經濟增長數據後，跌幅持續擴大，最多跌逾670點，低位見15194點，再創超過14個月新低，大跌市配合大成交約1300億。自從上年一月（27日）高位22700點以來營造下降通道，3月中（20日）同5月（31日）下試過通道底部後有反彈，上日第三次試通道底，下降趨勢尚未完結？市場對港股大失信心，進一步下試2022年低位14597點機會有多大？內地去年12月社會消費零售按年增長7.4％，差過預期增長8％，工業增加值同比增長6.8％，優於預期，全年固定資產投資比上年增長3％，略勝預期。不過固投方面分領域看，仍然是房地產開發投資表現最差、下降9.6%，短期繼續拖經濟後腿？1月份首兩周，理想(02015)銷量被華為問界(12800輛)反超前，只有11000輛，受旗下L7／L8／L9現款全系減價影響？華為追上理想指日可待？比亞迪(01211)上日收跌近半成，目前離農曆新年前淡季尚餘一段時間，股價已跌穿保力加通道底部，若現價買入短線炒作，值搏率高嗎？

 


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