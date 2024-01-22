溫傑：恒指仍屬尋底格局，短線萬五點附近或有支持

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑





港股上周五（19日）高開低走，早段最多升過148點，重上15500關口，其後反彈乏力，沽壓再現，低位險守15200點，最終收跌83點，報15308點。恒指跌勢未完，暫未可放鬆警戒？跌穿萬五關機會仍然存在？招行(03968)預期上年純利按年升6.2％，至1466億元人民幣，經調整純利為1460.5億元，營業收入按年跌1.6％，非利息淨收入跌1.7％，期內不良貸款率按年跌0.01個百分點，內地宏觀經濟環境仍未明朗，以零售業務為主、較多財富管理業務的招行，短期仍面對較大壓力？友邦(01299)自宣布百億美元回購計劃以來，曾多次入場回購，近日優化100億美元股份回購計劃，按照已訂立經紀協議，最高可回購逾206億元，意味即使在靜默期仍可繼續回購，對股價的利好作用可維持？周四（18日）見低位58.05元後反彈，為趁低吸納時機？





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