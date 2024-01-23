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黃瑋傑：港股已築短線底，恒指初步反彈目標15688點

23/01/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

　　恒指今年開局至今已累跌逾2000點，上日（22日）終下破萬五點大關，港股「最冷一天」或仍未到？斷崖式下跌勢頭恐延續？下級支持已悲觀至2022年10月底的14597點？Ａ股上日同樣穿底，反映中央提振資本市場信心成效有限？官方即使多番出口支持股市發展，惟實在落地的托市政策卻難見成效，近月更曾釋出打擊個別行業的言論，如何解讀官方「口不對心」的托市方針？外電引述知情人士指，中國政府為進一步控制地方債務風險，最近數周向地方政府和國有銀行發布指示，要求推遲或叫停完成度不足一半的項目建設，涉及全國12個地區，完成超過一半的項目亦須縮小投資規模。但若傳聞屬實，或反映內地經濟現正面臨重大危機？現時有需進一步行動壓制地方債爆煲的逼切性嗎？同時有美國傳媒報道，美國國會計劃落實禁止國防部採購六家中國企業生產的電池，包括寧德時代和比亞迪，不過多間主要電池企業都在豁免名單中，此禁令僅屬「紙老虎」？

 

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