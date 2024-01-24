熊麗萍：恒指反彈勢頭延續，首級目標位16000點

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

上日（23日）傳內地推兩萬億救市措施，惟本應最直接受惠的A股市場氣氛冷淡，為何只有港股獨自興奮？即使消息屬實亦僅屬短期利好？阿里巴巴(09988)創始人馬雲及現任主席蔡崇信，上季分別斥資5000萬美元及1.5億美元增持阿里股票，屬兩人現行僅餘能急挽回市場信心的捷徑？惟阿里股價已蒸發不少，市場信心如何能在短時間內恢復？國家新聞出版署上日刪去早前在官網上引起軒然大波的《網絡管理遊戲辦法》，市場憧憬官方將修訂監管內容，或成手遊股新憧憬？





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