黃瑋傑：恒指反彈未結束，惟短線或須回調整固後再挑戰50天線

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑



近日內地使出「組合拳」救市，包括降準、提出對央企的市值管理要求等，帶挈港股上周錄大幅反彈。上日（29日）輕微高開94點後愈升億有，最多升306點，不過恒大(03333)被勒令清盤，大市升幅收窄，收市只係升125點，報16077點。恒生指數在歷年春節前表現一般相對較強，不過早前外電盛傳的2萬億平準基金，至今仍然杳無音訊，加上外資在消息傳出後亦未見大舉流入，港股即使重上萬六關及20天線，仍未擺脫彈完即散趨勢？騰訊(00700)過去兩個月不斷靠回購股份力撐股價，日均回購金額近6億元， 不過自1月中起已暫停回購。過去騰訊績前暫停回購後短期股價受壓居多，是次暫停回購，在大市低位反彈勢頭未穩下，加上北水頻頻減倉，恐為股價再添壓力？恒大停牌，甚至清盤的消息未有令市場感到詫異，市場更關心的是，事件會否成為內房板塊新一輪洗倉式下跌的開始？





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