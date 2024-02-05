溫傑：料1月內地負通脹率持續，本周15000－15800點上落

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑





美國1月非農職位增長遠超預期，平均時薪按月增速加快，就業市場強勁，減息時間表或一再推遲？上星期上證綜合指數（SHCI）累計跌逾6％，即使人行放水、白名單出爐等消息，都難以提振股市？今天為人行降準首日，預計AH股市有得彈？上周五（2日）藥明系再度被洗倉，周末傳來《生物安全法案》於參議院受阻，對於兩星期累計下跌逾兩成的藥明生物(02269)及藥明康德(02359)來說，或能成為股價反彈的助力？龍年將至，有那些春節行情股值得留意？





【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】



─────────────



【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62



─────────────



更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z



─────────────



本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！



─────────────



喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89



其他藥明相關新聞：

傳美針對中資藥企法案受阻，藥明系獲券商力撐可續博反彈？

《Ａ股焦點》藥明康德重申不對任何國家構成安全風險，A仍挫3%

《Ａ股異動》藥明康德A一度跌停，現報45.31元人幣

【大國博弈】美參議院傳推遲審議《生物安全法案》

藥明生物(02269)指未有收集人類基因組數據，繼續股份回購

《國企紅籌》藥明康德(02359)稱與任何政府或軍事組織無關聯

其他內房股相關新聞：

房地產項目白名單出爐，惟1月銷售仍低迷大行唱淡，內房可以點部署？

【大行炒D乜】高盛點評內房股，巴克萊點睇滙控、渣打？一Click就知道

【互聯互通】傳金管局講解大灣區匯款便利，賣樓可憑據套現回港

《Ａ股焦點》地產股集體跌，暫僅３％融資白名單項目獲銀行放貸

【內房困局】融創超９０個項目入圍第一批融資白名單

【內房困局】碧桂園、世茂等出險房企旗下地產項目進入融資白名單

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解