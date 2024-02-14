熊麗萍：港股龍年有反彈機會，最關鍵要留意資金會否重新流入

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍



兔年港股收爐，年三十得半日市。恒指最多跌近350點，低見15531點，最終收報15746點，跌131點，成交312億元。全個兔年計，恒指跌近6300點，跌幅達到28％，係2008年鼠年以來最差嘅一個農曆年。周三（14日）復市，龍年首日紅盤高開難有太大憧憬？中美角力蔓延至車企，據報美國拜登政府正考慮對進口中國新能源車及相關零組件實施限制，以解決對數據安全的擔憂，亦防止中國製造商通過墨西哥等第三國將汽車和零組件輸入美國市場。一眾汽車新勢力跌介乎近2％至3％，相關制裁措施對車企實際影響有幾大？據報美國4名議員再呼籲拜登政府，制裁藥明康德(02359)及子公司藥明生物(02269)，相關股份短期內仍受政治風險影響？藥明生物兔年累跌逾七成半，為表現最差既藍籌，股價未喘定？





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