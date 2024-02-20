黃瑋傑：恒指若升穿50天線，向上挑戰16408點機會較大，15750為支持位

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑



人行周末維持MLF利率不變，但市場預期周二（19日）公布貸款市場報價利率（LPR）仍有下調空間，A股農曆新年假後復市紅盤高開。然而恒指在連升3日後再遇沽壓，收跌184點險守50日線（現處16140點）。港股日前再次在16400點遇阻，回復一浪低於一浪尋底之旅機會有多大？北水回歸仍無助指數向上，北水回歸為衝擊大於刺激？內地春節假期在上周六（17日）結束，相關部門上日公布出遊數據，反映中國消費力未有下降，更有頗可觀增長。相比起餐飲消費股，旅遊平台股及濠賭股較受惠出遊數據好轉且不太受消費降級影響，上日表現亮麗。不過兩個板塊放假前已先行炒起升，現時股價已反映利好因素？攜程(09961)上日曾升至8月以來新高，星期三（21日）即將公布去年第四季業績，加上現時股價偏高，建議回落至甚麼水平再作中長線部署？





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