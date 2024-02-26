溫傑：恒指本周或回調整固，守穩50天線先上望17000點

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股連升三日，累升近千點後，百天線（現處16766點）又見好淡爭持，早前難得出現黃金交叉利好訊號，即係10日線升穿50日線，不過投資者始終對港股仍有戒心，高位未見有貨金積極追貨，本星期挑戰萬七關可能性有多大？渣打(02888)去年稅前多賺19％，全年共派息27美仙，按年升50％。業績亮麗之餘仲有股票回購的憧憬，股價在1月初以來新高、全日最高位收市，跑贏大市，股份前景如何？同樣是增加派息，為何滙控(00005)績後被投資者拋棄？國務院批准，增加西安、青島為內地赴港澳「個人遊」城市，自3月6日起生效。消息刺激下，本地零售股造好。惟內地仍有消費降級的因素，擴大赴港個人遊作用有多大？內地電動車生產商去年底一度出現一波減價潮，預期今年市場競爭將更趨白熱化，摩通直指中國電動車競爭激烈，大削蔚來(09866)(美：NIO)的目標價，現時對於電動車的看法需更趨審慎？

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