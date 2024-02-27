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黃瑋傑：恒指若突破100天線，可上望17135點

27/02/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　北水連續8日淨流入港股，加上陸續傳出政策的消息，臨近兩會，港股有望繼續向上嗎？本周需要留意哪些焦點？理想汽車(02015)首次實現全年度盈利，第四季純利按年及按季均上升，而且於新能源車減價戰浪潮下，毛利率仍然有提升，業績亮麗刺激股價向上？公司現金流較龍頭比亞迪(01211)充裕，對公司來說孰好孰壞？中央財經委員會第四次會議，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題，刺激一眾汽車股向上，雖然並非第一次提及政策，但隨著三月兩會到來，汽車股可迎來一波短線炒作？港交所(00005)將於周四（29日）公布業績，業績前有何部署策略？

 

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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/02/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 29/02/2024 21:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/02/2024 16:40
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