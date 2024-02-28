熊麗萍：料兩會前港股窄幅上落，恒指16200點支持力度強

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

港股連日獲北水加持，惟上日（27日）淨流入規模已大減72％至逾17億元；兩會將至但北水買貨取態漸退，恒指想企穩百天線仍欠甚麼催化劑？業績期內的窄幅上落市又有何部署策略？財政司司長陳茂波今日（28日）將發布新一份財政預算案，市場早有強烈呼聲要求樓市「撤辣」，但去年施政報告宣布「減辣」後，本地地產股僅見短暫利好，其後更調頭回落，現階段不宜過份憧憬政策利好？行業去庫存壓力仍大，那家發展商的風險較高？同時留意今日收市後放榜的百度(09888)，市場關注其自家人工智能(AI)文心一言及廣告收入情況，以內地現時經濟疲態而高言，難望靠廣告收入填補發展AI的龐大研發開支？發展AI此雙刃劍已難再成為推升股價的單一催化劑？

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