林家亨：恒指觸及保歷加通道頂部後回調屬正常，有望調整後再上

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

政府公布新一份《財政預算案》，焦點措施之一為實施逾十年的樓市三大辣招全面取消、放寬部分物業按揭成數上限及取消按揭貸款壓力測試等。彭博分析預料，本港全年一手住宅交易量有望增加五成，美聯就預料未來4個月成交有望急升70％，「撤辣」對推動成交的幫助有多大？惟影響樓市的負面因素仍然存在，今年樓價即使止跌亦難以回升？恒指方面，再次挑戰100天線（16741點）失敗後回落，整固後可有力再上？百度(09888)上日（28日）收市後公布業績，期內經調整盈利77.55億元，按年增逾44％，好過預期，全年計就增39％至287億元人民幣，第四季核心收入按年增加7％，在線營銷及非在線營銷收入分別增長6％及9％，業績可有驚喜？AI業務文心一言的貢獻開始反映於今次業績上？

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