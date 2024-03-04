溫傑：恒指於16200-17200整固，料內地今年經濟增長目標5％

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

內地上星期公布2月製造業數據，如何解讀官方與財新PMI走勢的分歧？小型企業正面臨融資成本上升、需求疲弱等狀況，並連續11個月處於收縮區間，對整體經濟有何影響？今日即將召開全國政協會議，北水二月份主力部署中特估、高息股等，該部署具參考作用？那些板塊值得留意？新能源車企公布2月交付量數據，農曆新年拖累新能源車企按月全線向下，惟內地加速建構充電基礎設施網絡體系，被視為將有更多政策陸續出台的前奏？短中長線的部署策略有何不同？美團(03690)連升四星期，上星期五曾高見88.7元，有傳集團可能停止社區團購業務，利好公司發展？

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