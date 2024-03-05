黃瑋傑：恒指短線回穩，再現黃金交叉，後市突破100天線機會較大

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

全國人大政協兩會正式召開，市場觀望兩會會否釋出更多刺激經濟訊號及具體措施，港股全日窄幅上落，並於10天線（16587點）附近徘徊，未有催化劑下，短期內繼續徘徊於50天線（16176點）、100天線（16719點）之間待發力再上？技術走勢上，目前恒指10天、20天、50天線順序由上至下排列，3月走勢仍可維持樂觀？萬科(02202)向借款人之一的新華資產申請債務展期遭拒絕，引發股債雙殺，H股上日亦大跌逾7％，有國資背景的萬科可避過債務違約的風險嗎？會否步碧桂園(02007)後塵？醫藥板塊急升，藥明康德(02359)A股一度升停，H股最多升逾一成半，藥明生物(02269)亦一度升近一成四，兩隻股份位列表現最好藍籌頭兩位。皆因市況氣氛好轉，吸引資金重新流入早前跌得殘的板塊？雖然投資者風險胃納回升，始終相關股份持續弱勢，建議短線部署為主？

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