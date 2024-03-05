  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：恒指短線回穩，再現黃金交叉，後市突破100天線機會較大

05/03/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　全國人大政協兩會正式召開，市場觀望兩會會否釋出更多刺激經濟訊號及具體措施，港股全日窄幅上落，並於10天線（16587點）附近徘徊，未有催化劑下，短期內繼續徘徊於50天線（16176點）、100天線（16719點）之間待發力再上？技術走勢上，目前恒指10天、20天、50天線順序由上至下排列，3月走勢仍可維持樂觀？萬科(02202)向借款人之一的新華資產申請債務展期遭拒絕，引發股債雙殺，H股上日亦大跌逾7％，有國資背景的萬科可避過債務違約的風險嗎？會否步碧桂園(02007)後塵？醫藥板塊急升，藥明康德(02359)A股一度升停，H股最多升逾一成半，藥明生物(02269)亦一度升近一成四，兩隻股份位列表現最好藍籌頭兩位。皆因市況氣氛好轉，吸引資金重新流入早前跌得殘的板塊？雖然投資者風險胃納回升，始終相關股份持續弱勢，建議短線部署為主？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他新能源車相關新聞：

2月銷量欠佳，減價戰愈趨激烈，新能源車股連日下挫仍可吼？

大行報告 | 藥明系、信義系、電訊股、車股點部署？一表盡掌握

《汽車新勢力》比亞迪新車型在日本加價2%，比國內促銷價貴一倍

《Ａ股焦點》國資委將單獨考核三央企新能源車業務，東風汽車漲停

《Ａ股焦點》鋰電板塊跌多升少，曾毓群：電池企業出海要有序競爭

【兩會焦點】國資委啟動產業共鏈計劃，央企新能源車業務單獨考核

【兩會焦點】科技部長陰和俊：中國外貿新三樣去年出口增速喜人

【大國博弈】美擬查中國製造聯網汽車，華商務部促尊重市場原則

 

其他電信股相關新聞：
中電信中聯通預告去年盈利穩增大行籲買入，中資電訊股可以點部署？
大行報告 | 藥明系、信義系、電訊股、車股點部署？一表盡掌握
《外資精點》大摩：聯通去年業績大致符預期，目標價６﹒５元
《外資精點》花旗：中電信業績快報大致符預期，目標價４﹒４元
《外資精點》花旗維持聯通買入評級，稱具最大潛力提升股東回報
《國企紅籌》中國電信（７２８）全年純利３０５億人幣，升１０％
【企業盈喜】中國聯通（７６２）料全年純利１８７億人幣增１２％

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01735

中環新能源

6.190

異動股

08098

昌利控股

0.108

異動股

00434

博雅互動

1.730

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01735 中環新能源
  • 6.190
  • 08098 昌利控股
  • 0.108
  • 00434 博雅互動
  • 1.730
  • 02442 怡俊集團控股
  • 2.150
  • 03330 靈寶黃金
  • 2.310
股份推介
  • 00669 創科實業
  • 94.400
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.430
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 166.700
  • 目標︰$180.00
  • 09699 順豐同城
  • 8.360
  • 目標︰$11.00
  • 00883 中國海洋石油
  • 17.960
  • 目標︰$17.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.250
  • 00388 香港交易所
  • 234.200
  • 00700 騰訊控股
  • 270.000
  • 00001 長和
  • 40.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 0.860
報章貼士
  • 03898 時代電氣
  • 25.600
  • 目標︰$29.00
  • 01299 友邦保險
  • 61.500
  • 目標︰$67.00
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.830
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00081 中國海外宏洋集團
  • 1.900
即時重點新聞

11/03/2024 07:50  《國金頭條》英偉達結束六連漲，美股超買警告浮出水面

11/03/2024 08:25  【兩會焦點】人社部：就業總量壓力不減，穩就業要從五方面發力

11/03/2024 07:53  【企業盈警】龍湖集團(00960)料全年純利跌最多50%

11/03/2024 08:54  【外圍經濟】日本央行最快本月宣布結束負利率，並調整國債購買量

11/03/2024 08:25  【兩會焦點】住建部：堅持房住不炒，完善「市場+保障」供應體系

11/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１８﹒７８億元，買中海油沽盈富

11/03/2024 08:29  【大行炒Ｄ乜】大行削嗶哩嗶哩目標價，德銀首予汽車新勢力買入

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

08/03/2024 16:45  《財資快訊》美電升報７﹒８２００，一年拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

定存息率回落資金何去何從 如何了解不同理財產品的表現?新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 人大今年制定金融穩定法，代表倡延A股交易時間 新文章
人氣文章

新聞>數碼新動力

「香港綠色周」圓滿落幕 數碼港積極推動綠色金融及科技應用新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

全新etnet健康網購 落單即送保健品！
人氣文章

小薯茶水間

再見鳥山明！《龍珠》、《IQ博士》作者鳥山明必知3件事！曾後悔使用本名？龜波氣功是誰創作出來的？
人氣文章

玩樂 What’s On

最高收入演員排行榜公開！點解電影人佔多數？《Barbie》女主角揮低Tom Cruise排第2！收入冠軍竟是這喜劇演員？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

空氣瀏海難整理？學懂Gluedownbangs瀏海小撇步，風吹都不怕！兩款日韓頭髮睫毛膏推介，方便又實用！
人氣文章

Beauty

居家訓練的好伙伴！IKEA全新DAJLIEN系列：以柔和繽紛的啞鈴、瑜珈墊、踏板，把運動融入日常生活之中
人氣文章

Art & Living

M+展覽「山鳴水應」：在瞬息萬變中，重新想像山、水、人與世界的關係 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
德國62歲男29個月內自行注射217劑新冠疫苗！從未確診＋無副作用？大學研究：屬個別案例不建議過度接種 新文章
人氣文章
安老長壽秘密！95歲婆婆退休後開展第二人生！學電腦學英文、風雨不改做義工！人稱堅果、開心果！鄧婆婆快活長壽靠2個秘訣
人氣文章
2元乘車優惠延續！香港擁全球第一公共交通系統！建構長者友善城市，有助長者維持社交活動 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 09:03
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 09:03
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2024 09:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2024 08:45
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章市場動向11/03/2024
定存息率回落資金何去何從 如何了解不同理財產品的表現?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金