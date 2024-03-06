熊麗萍：港股萬七點阻力大，若A股續有資金支持，料港股可同受惠回升

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

隔晚（5日）美股三大指數齊回調，連帶比特幣(BTC)都衝高回落，屬市場高漲氣氛回落之始？港股上日已率先調頭回落，更一度挫500點，收市仍50天線不保，今日續受美股拖累進一步下插風險大嗎？以現市場條件而言，想守住萬六關有一定隠憂？國務院總理李強在人大會議上提到內地今年多項目標、發展方針、發債計劃，卻引來市場擔憂長期發債的長遠可行性，要解決內地水緊問題已無他法？水緊下仍大力增撥資源發展人工智能，但技術面未追得上時、大力注資或捉錯用神？另外Conita亦會分析京東(09618)發展前景及部署策略，究竟低價營銷對集團整體發展有甚麼影響？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他金價金股相關新聞：

憧憬美國減息兼地緣政局緊張，金價創新高獲唱好，吼金礦股定黃金ETF？

《Ａ股焦點》金價創歷史新高，老鳳祥漲4%，紫金A升3%

《出旗制勝－麥穎儀》京東今晚放榜，國際金價強勢

GIC增持紫金礦業(02899)367萬股，涉資約4660萬元

《中國要聞》金價飆漲，深圳水貝市場黃金回收量較春節前增約兩成

其他京東/阿里相關新聞：

京東績前炒上，低預期下或有驚喜？抑或阿里更值博？

《中國要聞》盒馬回應閉店傳聞：正常汰換，年內新增７０間店

《異動股》京東（０９６１８）彈７％領漲科技股，消費類股份回升

阿里巴巴據報重啟內部自由轉崗，核心業務上市計劃有變

阿里騰訊據報繼續「拆牆」，釘釘會議允許微信加入

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解