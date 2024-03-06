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熊麗萍：港股萬七點阻力大，若A股續有資金支持，料港股可同受惠回升

06/03/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　隔晚（5日）美股三大指數齊回調，連帶比特幣(BTC)都衝高回落，屬市場高漲氣氛回落之始？港股上日已率先調頭回落，更一度挫500點，收市仍50天線不保，今日續受美股拖累進一步下插風險大嗎？以現市場條件而言，想守住萬六關有一定隠憂？國務院總理李強在人大會議上提到內地今年多項目標、發展方針、發債計劃，卻引來市場擔憂長期發債的長遠可行性，要解決內地水緊問題已無他法？水緊下仍大力增撥資源發展人工智能，但技術面未追得上時、大力注資或捉錯用神？另外Conita亦會分析京東(09618)發展前景及部署策略，究竟低價營銷對集團整體發展有甚麼影響？

 

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