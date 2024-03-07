林家亨：港股在10天線、50天線區間徘徊，料3月份調整後有望再上

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

國務院總理李強發表的《政府工作報告》未有為市場帶來驚喜，港股周二（5日）在無預警下大跌逾400點。上日（6日）幾乎平開後再現升勢，考驗16000關後成功找到支持，高位見16545點，中期升勢得以保持，代表反彈浪可以繼續？整固後可有力再上？50天線有支持？京東(09618)收市後公布業績，第四季營收及經調整淨利均勝預期，同時宣布兩大利好消息，包括宣派末期息，每股0.38美元，以港股周三收市價計，股息率約3.3厘，未來36個月內回購價值不超過30億美元。不過京東績前已經大升近8％，績後容易反高潮？兩會開幕前夕，電動車概念股率先出現散水行情，行業本身競爭已經白熱化，再加上美國歐盟計劃重手打壓，導致股份遭大手拋售。人棄我取仍為上策？

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