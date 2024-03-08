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潘鐵珊：美元回軟利好金價，金礦股跟炒惟跌穿上升趨勢要離場

08/03/2024

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊 

 

　　港股處於待變格局，兩會暫未有太多驚喜，加上中國今年赤字率目標持平於3％，市場擔心財政力度不足，政策仍然值得憧憬？北水連續16日淨流入港股，累計規模逾500億，對後市有何啟示？嗶哩嗶哩(09626)去年以及第四季虧損按年收窄，惟全年遊戲業務收入按年倒退近20％，第四季則按年跌逾10％，加上用戶增長幅度有限，業務前景並不樂觀？股價見光死機會大？多項利好因素推高國際金價，金價仍有破頂空間？如欲捕捉其升浪，金礦股是否好選擇？

 

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