連敬涵：內地2月CPI負轉正利好有限，單靠北水買貨難持續推升港股

嘉賓：恒豐證券資產管理部總裁 連敬涵

美國聯儲局6月減息的市場預期升溫，帶動上周五（8日）美股三大指數早段曾齊升，標指更一度破頂達5189點，惟三大指數其後轉跌，當中以納指跌幅較大，收跌1.16％。市場聚焦本周美國將公布2月消費物價指數(CPI)，但數據公布前美股已率先回落，或反映美股已完成攻頂、現已步入「落山期」？至於港股即使連日有北水加持，但仍未能助市重拾上升動力，還有甚麼因素正拖大市後腿？環球市場仍熱炒人工智能(AI)相關股，惟美股英偉達(NVDA)高位回調，又是否行業泡沫爆破的警號？靠AI炒完美股、下一投機市場可吼台股？另外Kingston亦會分析內地6G發展潛力及潛在風險，解構行業趨勢及發展進度！

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