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黃瑋傑：恒指四線匯聚走勢飄忽，小心假突破及假跌穿

12/03/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　上星期美國數據顯示，勞動市場不及預期興旺，重燃市場對聯儲局快將減息的希望，另外市場聚焦美國2月消費者物價指數（CPI），如何預測美股走勢？兩會經已落幕，兩會期間滬綜指累升逾1％，惟恒指則變動不大，後市靠部委陸續出台的政策炒起？科技股為昨日（11日）的升市火車頭，科技股走勢轉好，有望撐起大市？當中嗶哩嗶哩(09626)升逾11％，惟大行對其看法有分歧，如何判斷業務前景？光伏股近日傳來多項利好消息，受惠AI發展，行業最壞情況已經過去？光伏股炒作空間有多大？

 

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