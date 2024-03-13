熊麗萍：港股轉勢與否仍需時觀察，短期守萬七關難度大或反幅整固

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

美國2月CPI按年升3.2％，高過預期及前值的3.1％；核心CPI按年升3.8％，連續兩個月高於預期，為聯儲局對減息持謹慎態度提供支持，不過美股3大指數懶理數據向上，明明通脹達標的步伐較預期慢，為何美股仍可強勢？而港股方面連升三日，上日（12日）飆逾500點，更成功突破100天線（現處16640）及創今年新高，成交增至1500億元，為逾六個月後最多。升市成交增，反映至高位仍有買盤願意追入，港股仍有力再衝？重磅科技股成升市火車頭，小米(01810)上日表現突出，小米汽車SU7於本月28日正式發布，並開始交付，不過留意小米早前兩次炒SU7消息，股價均在消息公布後跳水，現時股價已炒上至15元水平，容易出現「反高潮」情況？騰訊(00700)上日追落後升逾4％，為下星期放榜前炒憧憬？

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