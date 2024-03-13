  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：港股轉勢與否仍需時觀察，短期守萬七關難度大或反幅整固

13/03/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　美國2月CPI按年升3.2％，高過預期及前值的3.1％；核心CPI按年升3.8％，連續兩個月高於預期，為聯儲局對減息持謹慎態度提供支持，不過美股3大指數懶理數據向上，明明通脹達標的步伐較預期慢，為何美股仍可強勢？而港股方面連升三日，上日（12日）飆逾500點，更成功突破100天線（現處16640）及創今年新高，成交增至1500億元，為逾六個月後最多。升市成交增，反映至高位仍有買盤願意追入，港股仍有力再衝？重磅科技股成升市火車頭，小米(01810)上日表現突出，小米汽車SU7於本月28日正式發布，並開始交付，不過留意小米早前兩次炒SU7消息，股價均在消息公布後跳水，現時股價已炒上至15元水平，容易出現「反高潮」情況？騰訊(00700)上日追落後升逾4％，為下星期放榜前炒憧憬？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他港交所相關新聞：

港股成交增，港交所連日造好仍可追落後？

《異動股》港交所(00388) 飆4%，近四個月以來首破百天線

《窩輪豪情－梁業豪》好友大戶下個殺倉目標恒指17599

 

其他國泰相關新聞：
國泰去年虧轉盈恢復派息，獲大行祝福股價高飛，可以點部署？
劉震：今年首兩月日均１３萬人訪港，每季訪港旅客數目持續增長
國泰（０２９３） 向員工發放近兩個月花紅
國泰去年客運收益增逾３倍，香港快運虧轉盈４﹒３億元
國泰：去年燃油成本總額增８２％，燃油對沖錄收益６﹒９億元
國泰（２９３）去年扭虧為盈賺９７﹒９億元，派息０﹒４３元
香港快運北京大興新航線昨日首航

 

全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09866

蔚來－ＳＷ

45.850

異動股

01299

友邦保險

62.050

異動股

01876

百威亞太

12.480

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 45.900
  • 01299 友邦保險
  • 62.050
  • 01876 百威亞太
  • 12.480
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 66.650
  • 02269 藥明生物
  • 16.640
股份推介
  • 06862 海底撈
  • 16.880
  • 目標︰$17.80
  • 01910 新秀麗
  • 29.300
  • 目標︰$34.00
  • 00669 創科實業
  • 101.400
  • 目標︰--
  • 02380 中國電力
  • 3.400
  • 目標︰$3.60
  • 09999 網易－Ｓ
  • 172.000
  • 目標︰$180.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 73.450
  • 00700 騰訊控股
  • 288.800
  • 01299 友邦保險
  • 62.050
  • 00001 長和
  • 41.500
  • 00388 香港交易所
  • 247.000
報章貼士
  • 02883 中海油田服務
  • 7.410
  • 目標︰$7.60
  • 06979 珍酒李渡
  • 10.640
  • 目標︰$11.70
  • 03309 希瑪眼科
  • 3.190
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 00884 旭輝控股集團
  • 0.345
即時重點新聞

14/03/2024 12:16  太古去年基本溢利大增6.6倍，累斥8.75億元回購

14/03/2024 12:09  《午市前瞻》恒指年內維持看好，法案若獲通過藥明生物勢試12元

14/03/2024 12:06  恒指跌97點報16984，康德瀉逾9%藥明挫8%，紫金升4%

14/03/2024 10:02  港府據報擬縮減惡劣天氣開市計劃，9或10號風波續停市

14/03/2024 07:50  《國金頭條》通脹走勢有待觀察，美股漲勢暫歇，大型科技股領跌

14/03/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１１４億元，買盈富沽美團

14/03/2024 08:48  【大行炒Ｄ乜】滙證降國泰評級，高盛大劈中通兩成目標

08/03/2024 11:00  《嚟緊炒Ｄ乜》九龍倉置業去年業績不俗，長線獲利目標４０銀

14/03/2024 11:45  《財資快訊》美電穩報７﹒８２１４，兩周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指年內維持看好 法案若獲通過藥明生物勢試12元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股|港交所| 港府據報擬縮減惡劣天氣開市計劃，9或10號風波續停市新文章
人氣文章

新聞>大行報告

大行報告 | 國泰虧轉盈卻被降評級，友邦績後點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

婚後事｜前亞視主播指TVB劇中無故變羅天宇性伴：會唔會咁離譜？無綫發聲明：所有相片均合法取得
人氣文章

娛樂情報

前亞視一姐薛影儀出道3年首次露齒大笑！到餐廳拍片和朋友扮殭屍跳！粉絲：好少見阿儀笑得咁開心！
人氣文章

小薯茶水間

億萬富翁 | 全球最多億萬女富豪地方排行出爐！中國排第二？這個國家有92位居榜首！香港與這兩個地方躋身Top 5！即睇詳細排名
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

空氣瀏海難整理？學懂Gluedownbangs瀏海小撇步，風吹都不怕！兩款日韓頭髮睫毛膏推介，方便又實用！
人氣文章

Art & Living

藝術三月：香港芭蕾舞團當代舞作《突破常規》，一連感受從古典步入當代的百年變遷與劃時代印記
人氣文章

Beauty

MUSEA Wellness Club：瑜伽、冥想、健身、拉筋，跟lululemon與PURE Fitness教練一起調節身心靈！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
回南天濕度爆燈！身體濕氣重易倦、昏昏欲睡？教你煲健脾滲濕「五指毛桃牛大力栗子花豆湯」 2
人氣文章
大腸癌新症10年內急增3成！前年死亡個案2,270宗！衞生署：大腸癌風險與一個原因有關！發現3大警號即求醫
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 13:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 13:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/03/2024 13:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/03/2024 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/03/2024
《午市前瞻》恒指年內維持看好 法案若獲通過藥明生物勢試12元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 落單即送保健品！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金