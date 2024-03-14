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林家亨：港股短期超買，不排除出現獲利回吐

14/03/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股連升三日後偏軟，上日（13日）日內曾高見17214點，再創今年新高，自去年11月以來，營造頭肩底頸綫已突破，暫時作回調整固？初步目標先上望重熊區17500點至17599點？國泰(00293)去年全年純利近98億銀，終止3年虧損，並重新派發每股43仙的股息，今次業績扭虧為盈，皆因對上一年受疫情影響、基數低？前景逐步明朗？另外，友邦(01299)年度新業務價值升33％，純利漲13％，末期息派1.1907港元，績前先升為敬，逼近保力加通道頂線，惟股價近期受制於橫行區間阻力位（65至66元），可藉業績突破？小米(01810)旗下小米汽車SU7，將於本月28日正式上市，目前全國29個城市開啟預約，董事長雷軍表示，在一天之內預約到店人數增加10萬多人，新車交付量可看好？預料小米新車在人、車、家生態系統，技術上會否帶來驚喜？

 

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