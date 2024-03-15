溫鋼城：料港股短線整固，上半年重返兩萬機會微

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

美國2月生產物價指數(PPI)終值按月升0.6％、按年升1.6％，同較預期及前值高，反映美國通脹壓力較預期大；惟同樣零售銷售按月僅升0.6％，遜預期；以上經濟數據似乎與市場期望有出入？隔晚美股三大指數齊挫，或反映市場氣氛已漸冷卻？上日（14日）已失守萬七大關的港股又會否同受拖累？近期消息多多的醫藥相關股，究竟有甚麼炒作價值？中央力撐創新藥傳聞背後，原來還有政策目標？為何港股減肥藥概念股走勢不及外圍製藥股？另外，溫總會與大家分析下周二（19日）於放榜的小米(01810)，究竟新車SU7的發展潛力及業務前景，是否有如創辦人兼董事長雷軍所指般有憧憬？

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