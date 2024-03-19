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黃瑋傑：港股現屬後抽市，若成交續跌反映大市沽壓漸散

19/03/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股上日（18日）中止三連跌但上升動力不足，收市僅微升16點，續於100天線水平股爭持。連業績期都難靠個別績佳股帶動大市，業績期過後港股或重新「落樓梯」？若美國聯儲局在最新一份點陣圖中釋出明確減息時間表，或拖低美元匯價(DXY)；預計由美元資產流出的資金，較傾向轉向那些市場？港股要重新吸引外資回流仍欠甚麼條件？港府全面撤辣後本期望可托高港樓，惟本地樓價不升反跌，中原城市領先指數CCL已連跌三周累跌近2％，原因何在？去庫存問題為最大死因？本地發展商的負債問題同為發展前景帶來挑戰，他們又能如何應對？新能源車行業雖正值減價戰，但續有中央出手支持，對行業而言是危或機？過份依賴龍頭帶動行業發展，會有甚麼隠憂？

 

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