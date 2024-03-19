黃瑋傑：港股現屬後抽市，若成交續跌反映大市沽壓漸散

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股上日（18日）中止三連跌但上升動力不足，收市僅微升16點，續於100天線水平股爭持。連業績期都難靠個別績佳股帶動大市，業績期過後港股或重新「落樓梯」？若美國聯儲局在最新一份點陣圖中釋出明確減息時間表，或拖低美元匯價(DXY)；預計由美元資產流出的資金，較傾向轉向那些市場？港股要重新吸引外資回流仍欠甚麼條件？港府全面撤辣後本期望可托高港樓，惟本地樓價不升反跌，中原城市領先指數CCL已連跌三周累跌近2％，原因何在？去庫存問題為最大死因？本地發展商的負債問題同為發展前景帶來挑戰，他們又能如何應對？新能源車行業雖正值減價戰，但續有中央出手支持，對行業而言是危或機？過份依賴龍頭帶動行業發展，會有甚麼隠憂？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他潤啤相關新聞：

潤啤業績對辦兼派特息，獲大行唱好可部署吸納？其他啤酒股也可吼？

《外資精點》摩通：潤啤去年業績符合預期，下調目標價至５５元

《外資精點》大和上調潤啤目標價至４９元，維持買入評級

華潤啤酒（００２９１）每手改５００股，４月１１日生效

其他友邦相關新聞：

友邦去年新業務利潤率降，大行輪番力撐股價照跌，仍未屆吸納時？

《外資精點》美銀證券上調友邦目標價至９８﹒４元，籲買入

友邦香港：去年新業務價值增長８２％至１４﹒３億美元

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！