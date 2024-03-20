熊麗萍：恒指企穩萬六關，則逐級向上趨勢可維持

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

本周為超級議息周，日本央行率先公布議息結果，自17年來首次宣布加息，將基準利率從負0.1厘上調至0至0.1厘，將改變亞洲區內資金流向，對港股利好作用又有幾大？市場重點在觀望聯儲局議息，利率期貨數據顯示，3月及5月維持利率不變基本上沒有懸念，不過即將公布的點陣圖，對減息次數及幅度預測會更保守？港股回吐，失守10、20及100天線，成交亦縮水至不足千億，橫行整固靜待聯儲局議息結果？小米(01810)去年全年純利174.7億元，按年升6倍，收入2709億元人民幣，按年跌3.2％、不派息，按非國際財務報告準則計，經調整淨利潤按年升1.26倍至192.7億，業績表現勝預期，不過績前股價已反映？手機業務復甦仍需時？另一隻業績股小鵬(09868)，上年全年虧損94.4億元，第四季經調整淨虧損收窄至17.7億元，毛利率為6.2％，按年跌2.5百分點、按季改善8.9百分點，去年底在手現金逾450億元，惟面對車企間激烈競爭，又要推新車，短期仍要繼續「燒錢」？

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