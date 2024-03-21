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郭思治：美國經濟強勁無必要減息，六月或順應市場需求而減息

21/03/2024

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 郭思治

 

　　美國聯儲局宣布維持息率不變，最新點陣圖顯示，未有因經濟過熱數據而改變年底減息3次的預期，刺激美股三大指數創收市新高，能否改變恒指悶局？騰訊(00700)第四季純利及經調整純利按季錄得下跌，有多大程度與去年分派美團有關？遊戲業務方面，國際遊戲收入增長較本土遊戲增長高，海外遊戲業務更具潛力？本土遊戲業務有多需要擔心？股價落後於其他遊戲股的主因是甚麼？快手(01024)第四季按年轉賺43億元，廣告收入創單季度歷史新高，惟股價早前已於業績前走高，短期內仍然有上升空間嗎？電力股受壓，華潤電力(00836)、華能國電(00902)及中國電力(02380)均跌穿上升軌，電力股上行趨勢暫告一段落？

 

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