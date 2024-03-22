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溫鋼城：港股正處「慢牛一」，下周展望偏審慎萬七阻力仍大

22/03/2024

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　繼美國聯儲局公布3月議息結果後，各國央行陸續公布最新動向。英國及挪威央行維持利率不變，墨西哥央行三年來首次減息，瑞士就成為富裕國家中首個減息國家，至於土耳其續強力加息。各國央行應對通脹手法不一，又會否為聯儲局下步棋帶來丁點啟示？美國經濟數據理想下，美股三大指數齊創新高，經歷完上日（21日）興奮的港股，今日又能否再下一城？萬七關阻力終有力突破？港股踏入業績高峰期，惟多隻重磅藍籌股去年表現強差人意，長和系的長和(00001)及長實(01113)純利均錄雙位數跌幅，本港經濟前景難望樂觀？業務重心由內地擴展至本港市場的外賣平台美團(03690)，今日放榜後的成績表同難寄予厚望？留戀連年虧損的新業務屬美團致命傷？近期銅精礦加工費暴跌，業內商討後仍未能解決問題，上日更傳中央急召行業龍頭討論應對相關問題，內地銅業恐爆雷在即？內地鋼鐵行業產能過剩，據報春節後多家鋼貿商出現破產、強制清算、失聯、圈錢跑路等情況，銅業面對同樣情況的風險大嗎？

 

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