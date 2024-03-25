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溫傑：恒指仍處反彈浪整固期，料續於16000點至17200點區間橫行

25/03/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　離岸人民幣上周五（22日）大幅走弱，更一度急貶近500點子，令港股繼續走出「獨立行情」，受壓再度失守主要平均線，大市成交更增至1356.53億元。跌市下成交增加意味著調整下仍未見買盤撈底，反而追沽。恒指全周走勢反覆，技術上已經失守日線上升軌，本星期迎來期結、月結同季結，還能否守穩萬六關口？美團(03690)上季經調整溢利43.75億元人民幣，按年大增4.3倍，不過與經營利潤一樣，環比都有雙位數的減少。至於投資者關注的新業務經營虧損仍然有48億元，較第三季輕微改善，反映業務仍不容樂觀？今年新業務經營虧損仍可能續拖累公司業務表現？美團股價早前一直尋底，至2月迎來反彈，目前較年內低位已彈升超過50％，放完榜表現仍值得憧憬？

 

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