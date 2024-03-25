溫傑：恒指仍處反彈浪整固期，料續於16000點至17200點區間橫行

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

離岸人民幣上周五（22日）大幅走弱，更一度急貶近500點子，令港股繼續走出「獨立行情」，受壓再度失守主要平均線，大市成交更增至1356.53億元。跌市下成交增加意味著調整下仍未見買盤撈底，反而追沽。恒指全周走勢反覆，技術上已經失守日線上升軌，本星期迎來期結、月結同季結，還能否守穩萬六關口？美團(03690)上季經調整溢利43.75億元人民幣，按年大增4.3倍，不過與經營利潤一樣，環比都有雙位數的減少。至於投資者關注的新業務經營虧損仍然有48億元，較第三季輕微改善，反映業務仍不容樂觀？今年新業務經營虧損仍可能續拖累公司業務表現？美團股價早前一直尋底，至2月迎來反彈，目前較年內低位已彈升超過50％，放完榜表現仍值得憧憬？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

其他美團相關新聞：

美團季績勝預期獲大行唱好，股價飆升創近4個月高可再吼？

大行報告 | 美團、龍湖、中石化、神華績後最新投資評級及目標價

《外資精點》瑞銀上調美團目標價至135元，維持買入評級

《ＡＩ熱潮》互聯網大廠入局競爭長文本能力，Kimi前景掀關注

《中國要聞》小紅書據報去年賺近40億，成立以來首次扭虧

《外資精點》高盛：美團上季表現稍勝預期，目標價降至139元

《行業數據》機構：騰訊王者榮耀全球收入蟬聯冠軍，環比增6%

《ＡＩ熱潮》蘋果據報與百度商談合作，蘋果手機或搭載文心一言



其他金股相關新聞：

金價創新高後續獲大行唱好，紫金招金業績對辦應揀邊隻？

《國企紅籌》紫金礦業（２８９９）２億人幣組基金投資新能源企業

《國企紅籌》紫金礦業（０２８９９）去年純利增５％，派息２０分

《國企紅籌》招金礦業（０１８１８）去年純利增７１％，派息４分

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！