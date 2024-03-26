黃瑋傑：恒指短期窄幅波動，或下試16200點支持

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

人民幣持續走弱，拖累內地股市連跌三日，加上北水中止淨流入港股，恒指後市難看好？有美國議員提出四項針對中國的法案，或為市場帶來負面情緒，中美關係成為外資卻步的主因？中石油(00857)去年多賺逾8％，盈利創新高，惟中海油(00883)收入跌幅較少，油氣淨產量增幅亦較大，比較兩者業績後，那一隻股份更值博？即將迎來駕駛高峰期以及暑假用油旺季，國際油價有望繼續向上突破，油股前景可看好？招商銀行(03968)去年盈利增長6.2％，淨利息收入及費淨利息收入都要向下，惟公司提高分紅率至35％，反映招行仍然能保持零售銀行優勢？

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