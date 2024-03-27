熊麗萍：港股目前繼續區間上落，料萬六關應有支持

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

假期前夕只餘下兩個交易日，港股繼續於百天線上下爭持，仍未有方向，同時業績期本周亦來到尾聲，大市炒股不炒市，本月季結重上16800至17000點水平結算，機會有多大？業績股方面，安踏(02020)全年純利按年升近三成半至102.4億元，經調整純利增加四成半，期內收益按年升16％，再創新高，毛利率升2.4個百分點至62.6％，派末期息1.15港元，增加近六成，股價績後曾創逾4個月高，為多隻體品股中，基本面及股價表現較好的一隻？股價暫突破76至82元橫行區，突破85元機會大，再上望幅度有多少？車企龍頭比亞迪(01211)去年盈利逾300億元人民幣，按年增長逾80％，營業額則按年上升42％，股價過去一個月累升近一成半，純利少過預期及早前盈喜公布的數字，績後要適時沽貨離場嗎？

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