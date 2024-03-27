  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：港股目前繼續區間上落，料萬六關應有支持

27/03/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　假期前夕只餘下兩個交易日，港股繼續於百天線上下爭持，仍未有方向，同時業績期本周亦來到尾聲，大市炒股不炒市，本月季結重上16800至17000點水平結算，機會有多大？業績股方面，安踏(02020)全年純利按年升近三成半至102.4億元，經調整純利增加四成半，期內收益按年升16％，再創新高，毛利率升2.4個百分點至62.6％，派末期息1.15港元，增加近六成，股價績後曾創逾4個月高，為多隻體品股中，基本面及股價表現較好的一隻？股價暫突破76至82元橫行區，突破85元機會大，再上望幅度有多少？車企龍頭比亞迪(01211)去年盈利逾300億元人民幣，按年增長逾80％，營業額則按年上升42％，股價過去一個月累升近一成半，純利少過預期及早前盈喜公布的數字，績後要適時沽貨離場嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他阿里巴巴相關新聞：

阿里撤菜鳥上市申請，擬斥近300億要約購股，集團策略太飄忽？股價下挫可否吸？

《中國要聞》官媒批有人對民企潑髒水干擾經營，籲平台監管亮劍

菜鳥撤上市申請，蔡崇信:菜鳥IPO估值無法反映真正戰略價值

《中國要聞》菜鳥推二次創業獎金激勵計劃，萬霖：面向全球擴張

 

其他電訊股相關新聞：
電訊三寶盈利派息穩增，齊獲大行唱好可以點揀？
大行報告 | 中電信、比亞迪、藥明系、內需股績後最新評級目標價，一click就知道
《外資精點》大摩：中電信股息增長吸引，Ｈ股目標價５元籲增持
《外資精點》滙證重申中電信「買入」評級，升目標價至４﹒７元

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02319

蒙牛乳業

17.320

異動股

01775

精英匯集團

0.150

異動股

08366

浙江聯合投資

0.014

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 39,170.24
    -396.61 (-1.002%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,205.81
    -37.96 (-0.724%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 16,240.45
    -156.38 (-0.954%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升22.992
變動率︰+7.978%
較港股︰+0.18%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升11.899
變動率︰+4.893%
較港股︰-0.51%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升38.750
變動率︰+2.911%
較港股︰-1.02%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升4.012
變動率︰+2.193%
較港股︰-0.45%
精選中資美股 More
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升11.530
變動率︰+3.315%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升7.220
變動率︰+3.290%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升22.040
變動率︰+2.751%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌153.250
變動率︰-3.756%
精選美股 More
沒有相關資料。
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/04/2024 20:30 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：03/04/2024 08:10
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/04/2024 20:30 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.320
  • 01775 精英匯集團
  • 0.150
  • 08366 浙江聯合投資
  • 0.014
  • 03360 遠東宏信
  • 5.870
  • 06955 博安生物
  • 11.180
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 25.100
  • 目標︰$27.00
  • 02157 樂普生物－Ｂ
  • 3.360
  • 目標︰--
  • 01508 中國再保險
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 06686 諾亞控股
  • 16.540
  • 目標︰--
  • 09699 順豐同城
  • 10.140
  • 目標︰$11.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 309.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.000
  • 00001 長和
  • 39.150
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 16.280
  • 00005 滙豐控股
  • 61.900
報章貼士
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 71.100
  • 目標︰--
  • 00450 鴻興印刷集團
  • 1.170
  • 目標︰--
  • 00257 光大環境
  • 3.160
  • 目標︰$4.00
熱炒概念股
  • ＡＩ More
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 377.000
即時重點新聞

02/04/2024 16:34  《盤後部署》恒指有望創今年新高，信義玻璃上望10.5元

02/04/2024 18:59  Prosus再減持騰訊0.5%股份，美團持股不變

02/04/2024 19:23  王興減持理想汽車(2015)共416萬股，套現逾5億元

02/04/2024 19:30  軟銀減持商湯(20)4144.5萬股，套現約3513萬元

02/04/2024 16:50  《汽車新勢力》小米汽車傳要求供應商增產能至月產1萬輛

03/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒９６億元，買盈富沽小米

02/04/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】四大銀行績後大行點評，多間大行勁削萬科目標

02/04/2024 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒８２７０，隔夜拆息較上日跌１４０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 發改委晤6民企負責人，小米新車明起交付，股匯再跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 恒指升390點收報16931，中銀香港及攜程齊升逾9%新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控完成出售加拿大業務擬派特息，超高息兼回購撐股價新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

大劉劉鑾雄21歲女兒做老闆！劉秀盈設佔地8,000呎舞蹈學校！激罕客串TVB節目獻靚聲
人氣文章

娛樂情報

TVB「咪神」郭珮文著貼身衫遭質疑大肚？本尊高EQ留言親認：實不相瞞……
人氣文章

騙局大拆解

騙局大拆解｜Telegram大量騙局出現？你錄句音都分分鐘出事！｜AI錄音再呃你身邊朋友
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

到尖沙咀炭火燒秘店「嘗」櫻！九州名廚巧製櫻花菜單：春野菜廣島蠔海膽湯鍋、金柑櫻花平打烏冬、鹿兒島A5和牛海膽朴葉燒、日本櫻葉雞脊柳，為味蕾添上花香春意
人氣文章

Beauty

將巴黎咖啡館的香氣帶回家！Diptyque以Café Verlet的甜點為靈感，推出香甜誘人的香氛蠟燭
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

Art Central 2024：走進這3間藝廊，細看香港藝術家的藝術創作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
三高如何改善？台灣中年男血壓突上升至160、易氣喘！揭狂吃火鍋配紅肉致心臟缺氧！醫生：多吃一種蔬菜緩和三高
人氣文章
慢病共治計劃 | 逾5,000人被驗出血糖偏高、糖尿病或高血壓！醫衛局新增指定診所登記直接配對！即睇你個家庭醫生有無份！睇埋登記方法＋參加資格
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 08:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 08:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/04/2024 08:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事02/04/2024
神州經脈 | 發改委晤6民企負責人，小米新車明起交付，股匯再跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金