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林家亨：內地未有大型托市政策出台，恒指季結難大升，維持炒股不炒市

28/03/2024

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨 

 

　　港股業績期尾聲，多家公司趕尾班車於復活節假期前派成績表，單是今日(28日)已有逾600隻股份放榜，當中多家內銀股成市場焦點；在內房危機未完全解決前，內銀的盈利能力仍受限？即使有中央撐腰亦難保派息比率？想穩定收息或有更好選擇？觀乎過去兩周已放榜的企業，不乏令人失望的過去數據及保守的前景指引，企業間的審慎取態，響起了本地營商環境的警鐘！即使季結有粉飾櫥窗活動，都難挽救漸失的市場信心？比亞迪系早前已公布去年業績，比亞迪(01211)及比亞迪電子(00285)去年表現均佳惟績後股價不一，原因何在？要在行業競爭中生存，不單靠「燒錢」又能如何殺出一條血路？即使身為龍頭亦不能忽視盈利能力下降危機！

 

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