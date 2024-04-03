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熊麗萍：資金於第二季重新部署，港股單日大成交指標性不大

03/04/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　國家主席習近平與美國總統拜登通電話，為兩國領袖去年11月以來首次直接對話。拜登重申美方不尋求進行「新冷戰」，不尋求改變中國體制，願安排財長耶倫和國務卿布林肯近期訪華；中方歡迎二人訪華。中美元首互動，或是雙方關係破冰第一步？對雙方股市而言有帶動作用嗎？抑或今年為美國大選年，任何政治舉動都不宜過分放大？隔晚（2日）美股三大指數齊回吐，無阻油金續爆升。兩者相比，那項商品的上升動力較持續？今日（3日）舉行的油組及盟友部長會議，會否影響短線減產目標？油金現時同難估頂？濠賭股三月數據出爐，按年成績亮眼惟按月表現有商榷之處！3月賭收按月僅升半成屬落後？兩賭企提早恢復派息，又能否增加市場信心？

 

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