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溫傑：恒指暫時已企穩16426點，本月留意三頭馬車數據

08/04/2024

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　美國上周五（5日）公布3月非農就業職位增加30.3萬個，遠超市場預期，對市場已造成一定程度恐慌？聯儲局早前預期最快6月開始減息，現存在更多變數？對美股、港股的影響仍未完全反映？港股第二季開局無驚喜，一眾藍籌股表現榮辱互見：個別公司有派息、股價就有起色，反之亦然。上周五撐市功臣滙控(00005)擬出售德國業務，如出售獲正式落實，預計對股價有利無害？現仍未完全反映出售的利好作用？至於本地地產股在全面「撤辣」後成交量雖回升，但價單成交金額仍未有明顯回溫跡象，港樓「旺丁不旺財」情況要持續多久？如何確認樓價已見底？

 

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