  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：金價今年有望再向上，招金回落至約12元可部署

09/04/2024

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　市場觀望本周中美經濟數據，大市仍然以整固格局為主，惟市場憂慮美國再度推遲減息，現時減息預期如何影響港股後市走勢？國際金價持續強勢，現貨金曾觸及每盎司2350美元以上，短期內屢創新高，地緣政治風險仍存不確定性，各國對黃金需求有增無減？金價再向上空間有多大？本地金礦股回落後可吼？電力股齊齊向上，事關有模型推算，今年夏季將會是全國電力供需最緊張的時刻，預計火電股最受惠？部署電力股應參考甚麼指標？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目: 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

其他電力股相關新聞：

夏季電力供應緊張疊加國策加持，電力股獲券商唱好落鑊，中國電力股價落後最值博？

《勝算在握》招商永隆方心怡:薦買華潤電力

龍源電力3月完成發電量約776萬兆瓦時，按年增長13.34%

 

其他金價/金股相關新聞：
金價連續第7日創歷史新高，招金獲花旗升目標可看高一線？
《Ａ股焦點》華夏黃金股ETF創超高溢價後閃崩，連續兩日跌停
《廣匯論勢－鄭廣復》金價年內可挑戰三千美元，比特幣勢闖十萬關

全新節目《說說心理話》如何搞好家庭關係？關係破裂幾時要放手？修補關係切忌讓XX充昏頭腦！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

01412

雋思集團

1.900

異動股

02020

安踏體育

85.150

異動股

01630

建成控股

0.028

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01412 雋思集團
  • 1.900
  • 02020 安踏體育
  • 85.150
  • 01630 建成控股
  • 0.028
  • 00209 瀛晟科學
  • 0.058
  • 01299 友邦保險
  • 48.600
股份推介
  • 00408 葉氏化工集團
  • 1.560
  • 目標︰$2.00
  • 03983 中海石油化學
  • 2.330
  • 目標︰$2.48
  • 02378 保誠
  • 69.000
  • 目標︰$80.00以上
  • 03669 永達汽車
  • 2.110
  • 目標︰$2.65
  • 00669 創科實業
  • 110.800
  • 目標︰$120.00
人氣股
  • 01299 友邦保險
  • 48.600
  • 00700 騰訊控股
  • 309.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 71.650
  • 00005 滙豐控股
  • 63.800
  • 00001 長和
  • 37.250
報章貼士
  • 00062 載通
  • 8.910
  • 目標︰--
  • 01368 特步國際
  • 4.750
  • 目標︰$5.50
  • 01258 中國有色礦業
  • 6.710
  • 目標︰$7.17
熱炒概念股
  • 內房 More
  • 01638 佳兆業集團
  • 0.089
即時重點新聞

12/04/2024 16:13  恒指收跌373點報16721，龍湖跌近9%，友邦平保齊挫6%

12/04/2024 16:02  《本港樓市》中原CCL連升3周後回軟，料短期樓價反覆爭持

12/04/2024 13:24  《本港經濟》惠譽確認香港評級為「AA-」，展望穩定

12/04/2024 15:30  《中國監管》資本市場第三個「國九條」出台，加強監管防範風險

12/04/2024 15:15  【聚焦數據】3月美元計出口轉跌7.5%，進口降1.9%遜預期

12/04/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７１﹒５億元，買盈富沽中芯

12/04/2024 08:28  【大行炒Ｄ乜】摩通升滙控目標價至７８元，高盛看淡多隻內險股

12/04/2024 10:05  《嚟緊炒Ｄ乜》小米推新車銷售火爆，中線目標價２５銀

12/04/2024 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８３６３，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【ＦＯＣＵＳ】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

樓市 | 中原CCL連升3周後回軟，料短期樓價反覆爭持新文章
人氣文章

新聞>國際動態

俄烏開戰 | 烏克蘭扎波羅熱核電站遭襲，原子能機構召開緊急會議新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

風水玄學 | 大地震預言靈驗？今年甚麼月份有機會地震？旅遊人士要注意3要點防天災
人氣文章

娛樂情報

炎明熹19歲生日個唱團隊送上驚喜！Gigi公主造型與400粉絲提早慶祝！邊個扮白馬王子？
人氣文章

娛樂情報

麥明詩馬拉松式婚禮全為四大長老：避免咗唔少衝突！寄語準新人不要信家人無所謂
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fly with Luna．夏月

藝術也能「貼地」！鰂魚涌ArtisTree巨型布藝展覽：走於葡萄牙藝術家的奇幻森林，沉浸於編織萬花筒世界
人氣文章

Art & Living

從油畫、攝影到大型裝置，4個藝術展覽延續Art Month氛圍！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

蘋果醋能平衡血糖、有助減肥？營養師分享3大益處，一個貼士教你如何挑選蘋果醋！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
內地東大方酸菜魚魚肉咬不斷？店員：煮太耐肉質變老！專家點燃魚片竟著火疑為塑膠？ 新文章
人氣文章
日本「食人菌」爆發！港男大阪感染甲型鏈球菌病逝！食海鮮、被昆蟲咬要小心？何栢良：爆發或與一件事有關 1
人氣文章
深圳睇牙中伏？港男北上植牙變牙周炎治療要即畀$6,000？回港神經抽搐、高燒不退入院揭疑細菌感染致腦炎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2024 17:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/04/2024 17:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/04/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章FOCUS12/04/2024
【ＦＯＣＵＳ】「過剩」聲中汽車出口放閃，新興產業攸關戰略能力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金