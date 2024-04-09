黃瑋傑：金價今年有望再向上，招金回落至約12元可部署

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

市場觀望本周中美經濟數據，大市仍然以整固格局為主，惟市場憂慮美國再度推遲減息，現時減息預期如何影響港股後市走勢？國際金價持續強勢，現貨金曾觸及每盎司2350美元以上，短期內屢創新高，地緣政治風險仍存不確定性，各國對黃金需求有增無減？金價再向上空間有多大？本地金礦股回落後可吼？電力股齊齊向上，事關有模型推算，今年夏季將會是全國電力供需最緊張的時刻，預計火電股最受惠？部署電力股應參考甚麼指標？

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