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熊麗萍：港股屢試破萬七不果，惟下方支持支度強 不宜過分悲觀

10/04/2024

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍 

 

　　美國今晚將公布3月消費物價指數（CPI）及核心CPI，較能明確反映美國現時經濟狀況，從而揣測聯儲局未來減息步伐。然而若數據轉差﹑市場或擔心經濟衰退；但若數據仍強勁、則怕通脹居高不下影響減息步伐。市場的投資取態是否已充分反映其複雜情況？港股上日（9日）雖連升第二日，惟萬七關口阻力仍大，今日（10日）或跟美股回調？恒指本月若續橫行，屬大戶派貨良機？近期金價升勢難阻，連帶金銀價格同向上。有「窮人黃金」之稱的白銀能否續發力？白銀應用範圍之廣，可成升值最大催化劑？市場預計比特幣（BTC）將於下周六（20日）進行第四次減半（halving），疊加今年比特幣現貨ETF於美國正式上市，有望進一步推升比特幣價格？如何解讀現時高風險虛幣投資及保守避險商品齊升的市況？

 

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